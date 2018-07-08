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08 Temmuz 2018 16:34

Demirkol kalıcı eserlerinin sayısını arttırıyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ilçe genelinde yürütülen çeşitli inşaatlarla kalıcı eserlerinin sayısını gün geçtikçe arttırıyor.

Demirkol kalıcı eserlerinin sayısını arttırıyor

08 Temmuz 2018 16:34


Demirkol’un talimatlarıyla ilçe genelinde yürüttüğü inşaat çalışmalarıyla yeni eserleri Haliliye halkının hizmetine sunan Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmalarını programlar dahilinde arttırarak devam ettiriyor. Kırsalda nüfusu 300 ve üzerinde olan mahallelerde çok amaçlı kültür evlerini tamamlayarak hizmete sunan müdürlük, nüfusu 200 ve üzerinde olan 24 kırsal mahallede daha başlattığı çok amaçlı kültür evi inşaatlarını yoğun şekilde sürdürüyor. Demirkol’da, yürütülen çalışmalar kapsamında Yıldız kırsal Mahallesini ziyaret etti. Mahalle sakinleri tarafından karşılanan Demirkol’a, Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Polatkan ve teknik ekipte eşlik etti. Çalışmalarla ilgili bilgiler alarak, işçilerle sohbet eden Demirkol, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak kültür evinin hizmete sunulması talimatını verdi.


Mahalle sakinleriyle de görüşerek, sohbet eden Demirkol, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “Yıldız kırsal Mahallemizde, Haliliye Belediyemizin çalışmalarını yerinde inceleme imkanı bulduk. Haliliye Belediyesi olarak kırsal mahallerimizde vatandaşlarımızın acılı günlerinde taziyeleri için sevinçli günlerinde nişan ve düğün törenleri için ve zaman zaman okulların tadilatları dolayısıyla eğitim yuvası olarak kullanılması amacıyla çok amaçlı kültür evleri inşa ediyoruz. Bugün de, Yıldız kırsal Mahallemizdeki kültür evinin inşaatını inceleme imkanı bulduk. Bu çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir” diye konuştu.




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