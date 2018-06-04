Demirkol kırsal mahallelerde yapılan çalışmaları inceledi

Demirkol, beraberinde AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, Belediye Meclis üyeleri Abdulkadir Bağış ve Cuma Demir ile birlikte ilk olarak Uluhan kırsal Mahallesine geçti. Burada Mahalle Muhtarı Hasan Beşdağ ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Demirkol, mahallede yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinleriyle de yapılan çalışmalara ilişkin istişarede bulunan Demirkol, merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalıştıklarını kaydetti.

Halime, İncirağacı, Ernebi, Parmakkapı’da vatandaşlar memnun

Demirkol, Uluhan’daki temaslarını tamamladıktan sonra beraberindekilerle birlikte Halime, İncirağacı, Ernebi ve Parmakkapı kırsal mahallelerini ziyaret etti. Mahalle sakinleri tarafından karşılanan Demirkol, beraberindekilerle birlikte yapılan çalışmaları inceledi. Demirkol’a, görüştüğü mahalle sakinleri, hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirip, hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Demirkol, ayrıca İncirağacı kırsal Mahallesinde yapımında sona yaklaşılan çok amaçlı kültür evinin inşaat çalışmalarını da inceledi.

“24 Haziran’da iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz”

Demirkol’un, pazar mesaisinde son durağı ise Aslanlı kırsal Mahallesi oldu. Mahalle Muhtarı Bakır Arslan tarafından karşılanan Demirkol ve beraberindekiler, yapımı kısa süre önce tamamlanan mahalle içi yollarda incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleriyle de istişarede bulunan Demirkol, “24 Haziran’da yapılacak seçimler dolayısıyla vatandaşları ziyaretlerimiz devam ediyor. Aslanlı kırsal Mahallemizde de, yeni biten yol çalışmalarımızı yerinde inceledik. Cami ve taziye evinin çevresinde yapılan düzenlemeleri inceledik. Biz, birlikte inşallah 24 Haziran’da iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.