Demirkol kırsaldaki çalışmaları yerinde inceledi

Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kırsal mahallelerin yol ihtiyaçlarının tamamlanması amacıyla verdiği talimatlar doğrultusunda fen işleri müdürlüğü, kırsalda 6 ekiple 6 ayrı bölgede çalışmalarını devam ettiriyor. Belediye Başkanı Demirkol, bu çalışmaların devam edildiği Köse kırsal mahallesini beraberinde Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Polatkan ile birlikte yerinde incelemek üzere mahalleye gitti. Burada Mahalle Muhtarı Halil Mol ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Başkan Demirkol, yol çalışmalarını yürüten işçilerle görüştü. Çalışmalara ilişkin teknik ekipten de bilgi alan Fevzi Demirkol, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, yolların hizmete sunulması talimatını verdi. Mahalle sakinleriyle de görüşerek taleplerini dinleyen Demirkol, iletilerin çözümü için konuları not aldı. Demirkol, yol yapım çalışmaları yanı sıra, mahallede yapımı devam çok amaçlı kültür evinin de inşaat çalışmalarını denetledi. Çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgi alan Başkan Demirkol, yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Haliliye Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarda kent ve kırsal ayrımı gözetmeden çalışmalarımız dengeli şekilde devam ediyor. Bugün de, kırsalda Köse Mahallemizdeyiz. Köse Mahallemizde, Fen işleri müdürlüğümüzün yol çalışmaları devam etmektedir. Aynı şekilde 6 ekibimiz yol çalışmalarını sürdürmektedir. Çok amaçlı kültür evleri yapıyoruz. Bu tesislerimizde nüfusu baz alarak çalışmalarımızı yapmaktayız. Daha önce 300 nüfus ve üzerindeki mahallelerimizde çok amaçlı kültür evleri yaptık. Şimdi de, 200 nüfus ve üzerindeki tüm kırsal mahallelerimizde çok amaçlı kültür evleri yapıyoruz” diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Halil Mol da, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, hizmetlerinden dolayı Demirkol’a teşekkürlerini iletti.