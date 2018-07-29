Demirkol muhtarlarla görüştü

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Yenişehir Mahalle Muhtarlığını ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Ramazan Sağır tarafından karşılanan Demirkol, muhtarlıkta bulunan Yeşildirek Mahalle Muhtarı Ali Demir ve Hamidiye Mahalle Muhtarı Cuma Sevgili ile de görüştü. Muhtar Sağır ile Yenişehir Mahallesindeki çalışmalara ilişkin sohbet eden Demirkol, Yeşildirek ve Hamidiye mahalle muhtarlarıyla da çalışmalarla ilgili görüşerek taleplerini dinledi.

Haliliye Belediyesinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yenişehir Mahalle Muhtarı Ramazan Sağır, “Fevzi Demirkol başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Periyodik olarak bizleri ziyaret ediyor ve kendisiyle mahallemizle ilgili sohbet ediyoruz. Haliliye Belediyesinin mahallemizdeki çalışmaları gerçekten de taktir edilecek bir durumdadır. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Yeşildirek Mahalle Muhtarı Ali Demir ise, “Haliliye Belediyesi gerçekten yaptığı çalışmalarla teşekkür edilecek bir durumdadır. Başkanımız Fevzi Demirkol’dan Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Hamidiye Mahalle Muhtarı Cuma Sevgili de, “Fevzi Demirkol başkanımızın bize yaptığı hizmetleri bugüne kadar kimse yapmamıştır. Kendisinden Allah razı olsun. Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Demirkol da, yaptığı açıklamada Haliliye Belediyesi olarak her an halkın hizmetinde olduklarının altını çizerek, “Yenişehir Mahalle Muhtarımız Ramazan Sağır’ı ziyaret ettik. Haliliye Belediyesi olarak parklarımızda yemyeşil, sokaklarımızda tertemiz, Fen İşleri Müdürlüğümüzün yol çalışmalarıyla, çalışmalarımız devam ediyor. Bunların yanında eğitim çalışmalarımız devam etmektedir. Yaz ayları dolayısıyla yaz spor okullarımız ve yaz kurslarımız devam etmektedir” diye konuştu.