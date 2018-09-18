Demirkol, öğrencilere desteğini sürdürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, bu kapsamda Belediye Meclis Üyeleri Abdulkadir Altundağ ve Mehmet Keskin ile birlikte Şehitlik İlkokulu, Süleymaniye İlkokulu ve GAP İlkokulunu ziyaret etti. Ziyaret ettiği okullarda buluştuğu öğrencilere akıl ve zeka oyunları kitabı dağıttı. Demirkol, ihtiyaç sahibi öğrencilere de dağıtılmak üzere okul idarelerine içerisinde kırtasiye setleri ve çanta bulunan eğitim setlerini teslim etti. Yeni eğitim, öğretim yılında öğrencilerimizden geçmiş yıllardan daha fazla başarı beklediğini belirten Demirkol, “Eğitim hayatına yeni başlayan öğrencilerimize de, üstün başarılar diliyorum. Her yıl olduğu gibi, Haliliye Belediyesi olarak okullarımızı ziyaret ediyoruz. Okullarımızda öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle bir araya geliyoruz. Muhtaç öğrencilerimize kırtasiye ve çanta yardımında bulunuyoruz. Okul müdürlerimiz muhtaç listelerini kendileri belirlemekte ve Haliliye Belediyesi olarak setleri hazırlayıp teslim ediyoruz. Okul müdürlerimiz de, öğrencilerimize kendileri teslim ediyor” diye konuştu.