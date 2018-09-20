Demirkol öğrencilerle bir araya geldi

2018-2019 eğitim- öğretim yılının başlamasıyla birlikte Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ilçe genelindeki ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim desteğini sürdürüyor. İlkokul öğrencilerine akıl ve zeka oyunları kitabı dağıtılmasıyla ilgili Demirkol, İbrahim Tatlıses İlkokulu'nda öğrencileri ziyaret etti. Okul Müdürü Levent Türkmenoğlu ve öğretmenler tarafından karşılanan Demirkol, öğrencilerle de sohbet etti. Öğrencilere içerisinde bilmece ve bulmaca bulunan akıl ve zeka oyunları kitabından hediye eden Demirkol, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve çocuklarımızın her zaman hizmetindeyiz” dedi.

Öğrencilere kitap dağıtılmasıyla ilgili açıklama yapan Başkan Demirkol, “Yeni eğitim, öğretim yılı siz öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun. Bilgi çağında kitapla tanışmanızı sağlamak, cep telefonundan uzak durmanız, teknolojiye bağımlılık oluşmaması ve hoşça vakit geçirmeniz için içerisinde bilmece ve bulmaca olan kitapları, her eğitim yılı başında dağıtıyoruz. Bu kitapları aldığınızda bilmece ve bulmaca çözecek, Türkçe ve Matematik derslerin daha iyi olacaktır. Haliliye'deki ilkokul öğrencilerinin tümüne bu kitaptan birer tane hediye ediyoruz” diye konuştu.

Demirkol, öğrencilerle hatıra fotoğrafları çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.