Demirkol öğrencilerle buluştu

Haliliye Belediye Başkanın Fevzi Demirkol, 2018- 2019 Eğitim- Öğretim Yılının ilk gününde öğrencilerle bir araya geldi. Bağlarbaşı İlkokulunda, yeni eğitim yılı için düzenlenen programa,Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Belediye Meclis Üyeleri Abdulkadir Altundağ, Emin Coşkun, Mahmut Saatçi, Mehmet Keskin ve Nusret Kaya katıldı.

Gençlerin eğitimini önemsediklerini ve bu nedenle her zaman için yanlarında olduklarını belirten Demirkol, “Gençlerimiz bizim için çok çok önemli ve çok çok değerlidir. Allah onların bahtını açık eylesin. Haliliye Belediyesi olarak biz, velilerimizin ve öğrencilerimizin yanında olduğumuzu, hizmetlerinde olduklarımızı hissettirmek adına zaman zaman okullarımızda gençlerimizle, velilerimizle, öğretmenlerimizle hoş bir muhabbet içerisinde oluyoruz. Sevgili gençler, sizler, ailelerinizi umudusunuz, geleceğin en iyi mühendisleri, doktorları, hakimleri, valileri, her anlamdaki mesleklerin en iyileri olacaksınız ve ailelerinizin beklentisine cevap vermiş olacaksınız” dedi.

Demirkol, konuşmalarının ardından 1'inci ve 2'nci sınıf öğrencilerine, teknoloji bağımlılığının önüne geçmek için, içerisinde Türkçe ve Matematik dersleriyle ilgili bilmece ve bulmaca olan akıl ve zeka oyunları kitabını taktim etti.

Eğitim setleri, okul müdürüne teslim edildi

Demirkol, kitap dağıtımının ardından okulda görevli öğretmenlerle bir araya geldi. Yeni eğitim yılını hayırlı ettiği öğretmenlere hediye takdiminde de bulunan Demirkol, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere içerisinde kırtasiye malzemeleri ve çanta bulunan eğitim setlerini de Okul Müdürü Zeynep Durna'ya teslim etti.

Eğitim seti dağıtımıyla ilgili açıklama yapan Demirkol, “Her yıl olduğu gibi bu yılda, yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye desteğinde bulunuyoruz. Allah zeval vermesin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, öğrencilerimizin kitaplarını masalarının üzerine bırakmaktadır. Biz de, bu hususta defter, kalem, silgi ve çeşitli kırtasiye malzemeleri ile çantadan oluşan eğitim setini başladığımız günden bu tarafa yeni eğitim yılı başında gençlerimize teslim ediyoruz” diye konuştu.