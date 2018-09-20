Demirkol, öğrencilerle buluştu

2018- 2019 eğitim- öğretim yılının başlamasıyla birlikte Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İbrahim Tatlıses İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere akıl ve zeka oyunları kitabı dağıttı. Öğrencilere kitap dağıtılmasıyla ilgili açıklama yapan Demirkol, “Yeni eğitim, öğretim yılı siz değerli öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun. Bilgi çağında kitapla tanışmanızı sağlamak, cep telefonundan uzak durmanız, teknolojiye bağımlılık oluşmaması ve hoşça vakit geçirmeniz için içerisinde bilmece ve bulmaca olan kitapları, her eğitim yılı başında dağıtıyoruz. Bu kitapları aldığınızda bilmece ve bulmaca çözecek, türkçe ve matematik derslerin daha iyi olacaktır. Haliliye'deki ilkokul öğrencilerinin tümüne bu kitaptan birer tane hediye ediyoruz” diye konuştu.