Demirkol oyunu kullandı

Dönem Milletvekilliği seçimi için oyunu 2321 numaralı sandıkta ailesi ile birlikte kullandı.

Demirkol, oy kullanacağı Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesindeki 2321 numaralı sandığa; eşi Adile Demirkol ve kızı Nurşen Demirkol ile birlikte geldi. Demirkol, sandık görevlileriyle görüştükten sonra perde arkasında oyunu kullandı. Oyunu sandığa atan Demirkol, sonuçların vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sağduyu içerisinde geçen seçim dolayısıyla tüm Şanlıurfa halkına teşekkür eden Demirkol, yaptığı açıklamada, “Haliliye İlçe Teşkilatımızla ve milletvekillerimizle birlikte sabahın erken saatlerinde sandıkların teşekkülünü sağladık. Daha sonrasında sahaya yayılarak her birimiz ayrı bir bölgede sandıktaki görevlilerimize teşekkür edip, vatandaşlarımızla hemhal olduk. Hamdolsun ki, Haliliye’mizde seçim sükunet ve barış içerisinde devam etmektedir. İnşallah sandıklar açıldıktan sonrada Cenab-ı Hakk bizleri sevindirecek sonucu halkımızın desteğiyle bize nasip eyleyecektir” diye konuştu.

Demirkol, görevliler ve vatandaşlarla görüştükten sonra okuldan ayrıldı.