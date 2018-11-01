Demirkol, park ve bahçe çalışmalarını inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, yapılan çalışmaları da yerinde incelemeyi devam ettiriyor. Bu kapsamda, ilçe genelindeki 21 parkta yapımında sona gelinen yeni oyun grubu kurulumu ve kauçuk döşeme çalışmalarını inceleyen Demirkol'un Veysel Karani Mahallesindeki Selçuk Polat Parkı incelemelerde bulundu.

Yunus Emre'nin talebine yanıt verildi

Demirkol'un temaslarını sürdürdüğü parkta ailesiyle birlikte vakit geçiren bedensel engelli Yunus Emre, yürümede zorluk çektiğini ve bu nedenle tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bu talebin üzerine Başkan Demirkol'da, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkililerini arayarak, Yunus Emre'nin talep ettiği tekerlekli sandalyenin teslim edilmesi talimatını verdi. Kısa süre içerisinde parka getirilen tekerlekli sandalye, Yunus Emre'ye teslim edildi.

“Hem yaşlılarımızı, hem de çocuklarımızı düşünüyoruz”

Parktaki temaslarını tamamladıktan sonra açıklama yapan Demirkol, “Vatandaşlarımızın yaz aylarında, hoşça vakit geçirecekleri yeşil alanlar yapmak istiyoruz. Yemyeşil Haliliye noktasında daha önce yapılmış parklarımızda ıslah ve yenileme çalışmaları yapıyoruz. Yeni yapmış olduğumuz parklarla da, Haliliye'deki kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak istiyoruz. Çünkü parklarımız, sıcak günlerde, bizleri yetiştiren, elleri öpülesi büyüklerimizin, yaşlılarımızın sakin bir şekilde vakit geçirdiği alanlardır. Aynı şekilde, çocuklarımızın ve gençlerimizin hoşça vakit geçirdiği alanlardır. Bu nedenle parklarımızı iki şekilde kategoride sıralıyoruz, yaşlılarımızın sakin bir şekilde günlerini geçireceği, ikinci olarak da çocuklarımızın hoşça vakit geçireceği alanlar oluşturuyoruz” diye konuştu.

Demirkol, temaslarını tamamladıktan sonra parktan ayrıldı.