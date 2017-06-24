Demirkol, Ramazan Bayramını kutladı

Demirkol, mesajında yaşanan bayram sevincinin iki cihanda devamını diledi.

Fevzi Demirkol, aynı dualar için el kaldırdıklarını belirterek, "Ramazan Ayı onu idrak ederek geçiren herkes için muhakkak ki, yepyeni başlangıçlara neden olmuştur. 29 gün boyunca iftar saatini bekleyen, sahur huzuru yaşayan her bir oruçlu için bayram sabrın bir örneğidir. İçinde Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı, bin aydan daha hayırlı bir geceyi içeren bu hayırlı ay boyunca, beraber sofralara oturduk, aynı dualar için el açtık. Soframızda ve duamızda yaşadığımız bu birliğin, bütün bir ömre sirayet etmesini dilerim. Ramazan ayında yoğunlaşan sevgi, kardeşlik, yardımlaşma ve sabır ikliminin yılın tüm aylarına yayılması ümidiyle, bizi bayrama kavuşturan Rabbimize şükürler ediyorum. Bayram bir arada olmanın gücünü bize bir kez daha hatırlatacaktır. Bizi tüm bu hislerle bir araya getiren Ramazan Ayını bayramla taçlandıran Rabbimize şükürler olsun ki, bu yıl da bayrama eriştik. Bu bayram vesilesi ile tüm İslam Aleminde barış ve huzurun hakim olmasını diler bu güzel günlere erişmemizde canlarını, ailelerini ve mallarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anarım. Bir kez daha Ramazan Bayramınızı kutlar, bayramınızın her iki cihanda devamını dilerim" dedi.