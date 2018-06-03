Demirkol Ramazan sofrasında Fakıbaba’yı konuk etti

Demirkol’un “Ramazan Haliliye’de yaşanır” sloganıyla bu yıl 5’inci kez Ramazan Sofraları Haliliye İlçesinin farklı noktalarında kuruldu. Her gün kurulan 3 noktada sahur, 5 noktada iftar sofraları, binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturuyor. Haliliye Belediyesi Ramazan Sofralarına, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’yı konuk etti.

Demirkol, Ramazan Ayında iftarların, Haliliye’de yaşandığının altını çizerek, “Haliliye Belediyesi olarak 5 yıldır geleneksel olarak her akşam iftar ve sahur sofralarımız devam etmektedir. Ramazan Ayının rahmet, mağfiret ve bereketinden faydalanmak üzere halkımızla bir araya geliyoruz. Soframızda halkımızla hemhal olmak adına her akşam burada bulunuyoruz”şeklinde konuştu.

Milletvekili Mahmut Kaçar da, “Haliliye Belediyemizin her Ramazan Ayında kurduğu iftar sofrasındayız. Tabi, Ramazan Ayını farklı kılan en önemli özellik İslam Alemi açısından yardımlaşma, kaynaşma ve birlikte olmanın bir ayı olması. Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol’a çok teşekkür ediyorum, Allah kendisinden razı olsun. Gerçekten Ramazan’ın ruhunun Haliliye’de yaşanmasına vesile oluyor” diye konuştu.