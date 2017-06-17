Demirkol, sahuru bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi

Fevzi Demirkol, beraberinde Başkan Yardımcısı Osman Uludağ ve birim müdürleriyle birlikte Sultan Fatih Mahallesinde bulunan Ali Şelli Parkında sahuru bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi. Parkta bulunan aileler ve gençlerle görüşen Demirkol’a, vatandaşlar taleplerini ve hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ilettiler. Yapılan çalışmalarla ilgili görüştüğü vatandaşlara bilgiler de veren Demirkol, Ramazan Ayı dolayısıyla Haliliye Belediyesi olarak bu yıl 4’üncü kez kurdukları iftar ve sahur sofralarına da vatandaşları davet etti.

Fevzi Demirkol, bulunan taksi durağını da ziyaret ettikten sonra bölgeden ayrıldı.