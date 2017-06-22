Demirkol, Şair Nabi mahallesinde çalışmaları inceledi

Fevzi Demirkol, beraberinde birim müdürleriyle birlikte Şair Nabi Mahallesini ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Hüseyin Çiçek tarafından karşılanan Demirkol, bakım onarım çalışmaları tamamlanan Vehbi Erdem Parkı ile Buluntu Hoca Parkında incelemelerde bulundu. Tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Demirkol, iftar vaktini bekleyen vatandaşlarla da sohbet etti.

Mahalle genelindeki tüm çalışmaların tamamlandığının altını çizen Başkan Fevzi Demirkol, yaptığı açıklamada şunları kaydetti,“Bugün Şair Nabi Mahallemizde, Muhtarımız Hüseyin Çiçek ile birlikteyiz. Şair Nabi Mahallemizdeki ve Haliliye ilçemizde eskiden yapılan parklarımızda yenileme ve ıslah çalışmalarımız devam ediyor. Bakım gerektiren tüm parklarımızı yeniliyoruz. Şair Nabi Mahallemizde Buluntu Hoca Parkında ve Vehbi Erdem Parkında, yenileme çalışmalarımız tamamlandı. Şair Nabi Mahallemizde, tüm ibadethanelerimizde halı, kapı, pencere, klima gibi takviyelerde bulunduk. Halkımızın ibadetini sağlıklı şartlarda yerine getirmesi amacıyla çalışmalarımız oldu. Arabi Camiinde, avluda vatandaşlarımızın güneşten ve yağmurdan korunmaları için tenteler yaptık. Bu bölgede yapılacak olan yollarımızı tamamladık”

Mahalle Muhtarı Çiçek ise, “Başkanımız Fevzi Demirkol’a teşekkür ediyoruz. Buluntu Hoca Parkımızın havuzu son bir haftadır çalışmıyordu. Söylediğimiz gibi yapıldı ve faaliyete geçti. Parklarımızda herhangi bir sıkıntı kalmadı. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.