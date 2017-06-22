Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 18:28

Demirkol, Şair Nabi mahallesinde çalışmaları inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şair Nabi Mahallesinde bakım onarım çalışmaları tamamlanan parklarda incelemeler yaptı.

Demirkol, Şair Nabi mahallesinde çalışmaları inceledi

22 Haziran 2017 18:28


Fevzi Demirkol, beraberinde birim müdürleriyle birlikte Şair Nabi Mahallesini ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Hüseyin Çiçek tarafından karşılanan Demirkol, bakım onarım çalışmaları tamamlanan Vehbi Erdem Parkı ile Buluntu Hoca Parkında incelemelerde bulundu. Tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Demirkol, iftar vaktini bekleyen vatandaşlarla da sohbet etti.


Mahalle genelindeki tüm çalışmaların tamamlandığının altını çizen Başkan Fevzi Demirkol, yaptığı açıklamada şunları kaydetti,“Bugün Şair Nabi Mahallemizde, Muhtarımız Hüseyin Çiçek ile birlikteyiz. Şair Nabi Mahallemizdeki ve Haliliye ilçemizde eskiden yapılan parklarımızda yenileme ve ıslah çalışmalarımız devam ediyor. Bakım gerektiren tüm parklarımızı yeniliyoruz. Şair Nabi Mahallemizde Buluntu Hoca Parkında ve Vehbi Erdem Parkında, yenileme çalışmalarımız tamamlandı. Şair Nabi Mahallemizde, tüm ibadethanelerimizde halı, kapı, pencere, klima gibi takviyelerde bulunduk. Halkımızın ibadetini sağlıklı şartlarda yerine getirmesi amacıyla çalışmalarımız oldu. Arabi Camiinde, avluda vatandaşlarımızın güneşten ve yağmurdan korunmaları için tenteler yaptık. Bu bölgede yapılacak olan yollarımızı tamamladık”


Mahalle Muhtarı Çiçek ise, “Başkanımız Fevzi Demirkol’a teşekkür ediyoruz. Buluntu Hoca Parkımızın havuzu son bir haftadır çalışmıyordu. Söylediğimiz gibi yapıldı ve faaliyete geçti. Parklarımızda herhangi bir sıkıntı kalmadı. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    42°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:53
  • Güneş :04:59
  • Öğle :12:37
  • İkindi :16:30
  • Akşam :19:56
  • Yatsı :21:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!