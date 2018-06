Demirkol, Şanlıurfa Ortopedik Engelliler Derneğini ziyaret etti

Demirkol, Şanlıurfa Ortopedik Engelliler Derneği binasında dernek üyeleriyle buluştu. Dernek Başkanı Hüseyin Şat tarafından karşılanan Demirkol, dernek üyeleriyle sohbet ederek, engellilere yönelik yaptıkları çalışmaları anlatıp, ihtiyaç duyulan çalışmalarla ilgili fikirler aldı.

Engellilerin her zaman için yanlarında olduklarını ve yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade eden Demirkol, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Haliliye Belediyesi olarak halkımızla birlik ve bütünlük içerisindeyiz. Her zaman için engelli, engelsiz, genç, çocuk, yaşlı, kadın, erkek demeden toplumumuzun her kesimine hizmet ediyoruz. Bu birlikte ve beraberliğimizin bir sonucu olarak engelli kardeşlerimiz, Haliliye Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalara her zaman için destek vermektedirler. Bugün de, içinde bulunduğumuz Ramazan Ayı dolayısıyla Ortopedik Engelliler Derneğindeki, engelli kardeşlerimizi ziyaret ettik. Kendilerine, Haliliye Belediyemizin çalışmalarına katkı sundukları için teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde halkımızın hizmetinde olduğumuz için bu engelli kardeşlerimiz kendi sosyal çevrelerine, mahallelerinde, sokaklarında Haliliye Belediyemizin ihtiyaç sahiplerine dağıtmış olduğu gıda kolilerini, kendileri de aynı şekilde sosyal çevrelerine dağıtmak üzere bu kolilerimizi aldılar. Engellilerimizin yaşamında fiziksel engelleri ortadan kaldırmak ama en önemlisi beynimizdeki, zihnimizdeki, düşüncelerimizdeki engelleri ortadan kaldırmak için derneklerimizle bir aradayız” şeklinde konuştu.

Dernek Başkanı Hüseyin Şat ise yaptığı açıklamada, “Engelli dostu olan Haliliye Belediyemiz ve Başkanımız Fevzi Demirkol, her yıl olduğu gibi bu yılda yanımızda. Başkanımız, engelli kardeşlerimize gıda yardımında bulundu. Gezi programlarımıza sponsor oldu. Bu konuda kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.