Demirkol, sevgi evlerinde kalan çocuklarla bayramlaştı

Demirkol, ayrıca çocuklara Halfeti’ye gezi düzenleyecekleri müjdesini de verdi.

Fevzi Demirkol, Ramazan Bayramının ilk gününde geleneği değiştirmeyerek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ziyaret ederek, sevgi evlerinde barınan çocuklarla bir araya geldi. İl Müdürü Hasan Bilici ve İl Müdür Yardımcısı Mehmet Ay tarafından karşılanan Başkan Demirkol, çocuklarla ve öğretmenleriyle bir süre sohbet etti.

Çocuklara hitaben konuşma yapan İl Müdürü Bilici, Başkan Fevzi Demirkol’un her türlü taleplerinde yanlarında olduklarını vurgulayarak, “Huzurlu, sağlıklı nice bayramlarda sizlerle beraber olacağız. Bugün yine bizden hiç ayrılmayan, bizim yanımızda olan Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol abimiz aramızdadır. Bu bayramda da sizinle beraber olmak, aranızda olmak, bayramınızı tebrik etmek, sizinle olmak için yanımızda. Biz kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Haliliye Belediyesi ne zaman ihtiyacımız olsa, talebimiz olsa en kısa sürede ve en hızlı biçimde talebimizi karşılayan bir belediyedir. Bu vesileyle sayın başkanımıza ve Haliliye Belediyesine tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Fevzi Demirkol da, çocukların bayramını tebrik ederek, “Biz yine bir bayramda sizinle birlikteyiz. Mübarek Ramazan Ayını tamamladık. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla gerekli ibadetlerimizi yaptık. Cenab-ı Hakk’a hamt olsun ki, bizi sağlıkla, mutlulukla bayrama ulaştırdı. Burada biz, sizlerle birlikte, hocalarınızla, ablalarınızla, abilerinizle birlikte biz bir vücut olarak her zaman sizin yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Demirkol, ayrıca çocuklara ihtiyaçlarının karşılanması için bir araç desteğinde bulunacaklarını ve Halfeti’ye gezi düzenleyecekleri müjdesini vererek, “Vermiş olduğumuz kitapları okuyacaksınız. Daha sonrasında ben size yine kitap getireceğim. Sevgi evlerinin sebzesini, meyvesini, gidişini, gelişini sağlamak için size bir araba göndereceğiz. Allah nasip eylerse, müdürünüzle ve öğretmenlerinizle konuşarak, tarihini daha sonra kararlaştırmak üzere sizi bir geziye götüreceğiz. Hocamızla konuştuktan sonra, sizlerle birlikte Halfeti’ye bir gezi düzenleyelim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Demirkol, çocuklara ayakkabı ve Mehmet Akif Ersoy’un Safahat kitabını hediye etti.