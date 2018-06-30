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30 Haziran 2018 13:44

Demirkol sınava giren öğrencileri unutmadı

Haliliye Belediyesi Temel Yeterlilik Sınavının yapıldığı ilçedeki tüm okullarda öğrencilere kumanya ve su ikramında bulundu.

Demirkol sınava giren öğrencileri unutmadı

30 Haziran 2018 13:44


Haliliye İlçesi’nde Temel Yeterlilik Testi’nin yapıldığı tüm okullarda öğrenci ve öğrencilerini bekleyen velilere, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla simit ve meyve suyu ikramında bulunuldu. Okul bahçeleri ve sınavların yapıldığı okul çevrelerindeki parklarda öğrencilerini bekleyen velilere Haliliye Belediyesi ekipleri tarafından simit ve meyve suyu ikramında bulunuldu. Demirkol, Davut Zeki Akpınar, Nureddin Mahmud Zengi ve Şanlıurfa Anadolu Lisesinde öğrenciler ve velilerle bir araya geldi. Ailelerle görüşerek, simit ve meyve suyu ikramında bulunan Demirkol, öğrenciler için zihin açıklığı diledi.


Ailelerle bir araya gelen sohbet eden Demirkol, gençlere verdikleri önemi ve eğitim çalışmalarını anlattı. Demirkol yaptığı açıklamada, “Gençler bizim geleceğimiz, gençlik bizim geleceğimiz ve bu geleceğimizi inşa edecek geçlerimizi her zaman Haliliye Belediyesi olarak yanındayız. Geçmişte bu gençlerimizin eğitimi ile ilgili İlkokuldan Lise giriş sınavlarına ve Üniversite sınavlarına hazırlık kurslarımız oldu gece saat 12.00’ a kadar açık olan iki tane kütüphanemiz ve o kütüphanemizde hocalarımız soru cevap saati ve yine aynı şekilde üniversiteye hazırlık kurslarımız devam etmektedir. Bugün de gençlerimiz Temel Yeterlilik Testi sınavına girmektedirler. Ben sınava giren tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin, Allah sağlıklı huzurlu bir şekilde aileleri ile mutlu bir hayat geçirmelerini nasip eylesin. Bizde Haliliye Belediyesi olarak geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda sınavın yapıldığı okullarda gençlerimiz ve onların sınavını heyecanla bekleyen aileleri için birer ikramımız oldu. Gençlerimize Allah zihin açıklığın versin bahtları açık olsun” diye konuştu.




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