Demirkol Tekerli Mahallesi’nde yapılan çalışmaları inceledi

Demirkol, kırsal mahallelerin yol ihtiyaçlarının tamamlanması amacıyla verdiği talimatlar doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü, kırsalda 6 ekiple 6 ayrı bölgede çalışmalarını devam ettiriyor. Demirkol da, bu çalışmaların devam edildiği Tekerli kırsal Mahallesini beraberinde birim şefleri ve teknik personeller ile birlikte yerinde incelemek üzere mahalleye gitti. Burada Mahalle Muhtarı Aziz Sakat ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Demirkol, yol çalışmalarını yürüten işçilerle görüştü. Mahalle sakinleriyle de görüşerek taleplerini dinleyen Demirkol, iletilerin çözümü için konuları not aldı. Demirkol, yol yapım çalışmaları yanı sıra, mahallede yapımı daha önce tamamlanan çok amaçlı kültür evinde de incelemelerde bulundu. Çok Amaçlı Kültür Evi çıkışında açıklama yapan Demirkol “Haliliye Belediyesi olarak yazı kış demeden gece gündüz demeden hız kesmeden kırsal da ve kent merkezinde çalışmalarımız devam etmektedir. Bugün de tekerli kırsal mahallemizi ziyaret ettik. Mahallemizde Mahalle Muhtarımız Aziz Sakat ve mahalle sakinleri bizi muhabbetle karşıladı kendilerine teşekkür ediyorum. Haliliye Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Haliliye Belediyemiz tarafından yaptığımız çok amaçlı kültür evini inceledik. Temennimiz bu gibi tesislerimizin halkımızın mutlu günlerinde kullanmasıdır” İfadelerini kullandı.

Yol yapım çalışmaları ile ilgili Bayram öncesi ve Ramazan ayı öncesinde yapılan çalışmaların aynı şekilde, aynı tempo ile devam ettiğini aktaran Demirkol, “Şehir Merkezinde Karşıyaka, Sırrın ve İmam Bakır Mahallesi ile Devteşti ve Süleymaniye Mahallelerimizde imara yeni açılan yerlerde yeni yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Kırsal mahallelerimizde de Şu anda tekerli Mahallesi’nde ayrıca Köse, Yeşilköy, Konuklu ayrıca Yazılıkavak Mahallemizde yol yapım çalışmalarımız devam etmektedir” diye konuştu.