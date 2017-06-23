Demirkol temizlik işleri çalışanlarıyla bir araya geldi

Başkan Demirkol, temizlik işleri müdürlüğüne işçiler, şoförler ve bölge sorumlularıyla bir araya geldi. İşçilerin yaklaşan bayramlarını tebrik eden Demirkol, Haliliye’nin tertemiz olma noktasında çalışan işçilere teşekkür etti. Başkan Demirkol, ayrıca, işçilerden Ramazan Bayramında cadde ve sokakların tertemiz olması noktasında gayret göstermelerini istedi.

Temizlik işçilerine çevrelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak veya kendilerinin kullanması için gıda kolisi de teslim eden Demirkol, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Haliliye halkının huzurlu, en sağlıklı bir şekilde bayramı geçirmeleri düşüncesiyle temizlik işleri müdürlüğümüze bağlı çalışanlarımızla birlikte bir toplantı gerçekleştirdik. Haliliye’nin her sokağının tertemiz, her mahallesinin tertemiz, Haliliye’nin tertemiz olma yönünde çalışma yapan arkadaşlarımıza, temizlik işleri müdürlüğü çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Haliliye Belediyesi olarak işe başladığımızda ‘temiz Haliliye’ dedik, şuanda ‘tertemiz Haliliye’ yönünde çalışıyoruz. Bu ekiplerimizden Allah razı olsun. Bayramı yaşamak ve yaşatmak düşüncesiyle sadece kendileri değil bütün çevrelerine de bayramı yaşatacaklardır. Bulundukları sokağa, mahalleye bayramı yaşatacaklardır. Temizlik işleri personelleriyle toplantıyı yaptıktan sonrasında mahallelerindeki muhtaçlara dağıtmak üzere veya ihtiyacı olan çalışanlarımızın kendileri kullanmak üzere gıda kolisi temin ettik. Haliliye genelinde muhtacımız kalmasın. Muhtacımızın ihtiyacını temin etmek üzere çalışıyoruz. Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline şimdiden teşekkür ediyorum. Bayramda tertemiz bir Haliliye, bütün sokaklarımızın tertemiz olmasında verecekleri gayret için çalışma için teşekkür ediyorum.”

Başkan Demirkol, açıklamasının ardından atölyeden ayrıldı.