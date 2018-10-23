Demirkol vatandaşlarla bir araya geldi

Demirkol, beraberinde Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Polatkan, birim müdürleri ve teknik ekiple birlikte Süleymaniye Mahalle Muhtarlığını ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Salih Dağ ile mahalleye ilişkin görüşmeler yapan Demirkol, beraberindekilerle birlikte mahallede gezi düzenledi.

Yapılan ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, mahalle olarak yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ileten Muhtar Salih Dağ, “Haliliye Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Demirkol, Süleymaniye Mahallemize ziyarette bulundu. Kendisiyle birlikte esnafımızı, mahallemizi ziyaret ettik. Var olan tüm eksiklikleri başkanımıza ilettik. Allah kendisinden razı olsun. Şuanda Süleymaniye Mahallemizde yapılacak yolumuz kalmamıştır. Çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Demirkol da, Süleymaniye Mahallesinde yapılacak yeni yolun kalmadığını belirterek, “Sabahın erken saatlerinde Süleymaniye Mahallemize ziyaret ettik. İlk olarak Muhtarımız Salih Dağ'ı ziyaret ettik ve daha sonrasında muhtarımızla birlikte mahallemizi sokak sokak gezdik. Esnafımızla bir araya geldik. Yapmış olduğumuz çalışmaları yerinde inceledik. Yapacağımız çalışmaları da, birim müdürlerimizle birlikte inceledik. Süleymaniye Mahallemizde yapacağımız yol kalmamıştır. Bütün yollarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Daha önceki zamanlarda yapılmış yollarda da, yenileme ve tamirat çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah, önümüzdeki zamanlarda yeni birlikte olacağız. Halkımızın ihtiyaçlarını sıkıntı haline dönüşmeden çözüm olacağız” diye konuştu.