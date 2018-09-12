Demirkol'dan amatör spor kulüplerine destek

2018- 2019 sezonunun 6 Ekim 2018'de başlayacağı Süper Amatör Ligiyle ilgili Başkan Fevzi Demirkol, sezon öncesi ASKF'ye destek sağladı. 2018 - 2019 Süper Amatör Liginin isim hakkının sponsorluğuyla ilgili Demirkol, ASKF Başkanı Mehmet Aktaşoğlu ve kulüp başkanlarının katılımı ile ASKF Binasında imza programı düzenlendi. İmzalanan sponsorluk anlaşmasıyla 2018-2019 sezonunun, Haliliye Belediyesi Süper Amatör 1. Lig, Haliliye Belediyesi Amatör 1. Lig ve Haliliye Belediyesi Amatör 2. Lig şeklinde yapılması sağlandı.

ASKF Başkanı Aktaşoğlu, yaptığı açıklamada Demirkol'a teşekkür ederek, “Belediye Başkanı Demirkol, her zaman amatörün yanında, her zaman destek olmuş. Başkanımız, Haliliye Belediyesi bünyesinde de, voleybol ve basketbol takımları da kurmuştur. Başkanımız, amatör kulüplere bir nebze katkı olması için sponsorluk anlaşmasını kabul etmiştir. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Demirkol da, “2018- 2019 futbol sezonu herkese hayırlı olsun. Amatör kulüplerimize ve sporcularına başarılı bir sezon diliyorum. Haliliye Belediyesi olarak amatör spor kulüplerimizin yanındayız, her zaman için çalışmalarınızda sizlere destek olmak bizim temel prensibimizdir” diye konuştu.

Açıklamaların ardından kura çekimi yapıldı.