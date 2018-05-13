Demirkol’dan anneler gününe özel program

Disleksili çocukların eğitimine katkı sunmak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında eğitici unvanı alan öğretmenlere de sertifikaları dağıtıldı.

Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen programa Demirkol, Başkan Yardımcıları Mehmet Selim Polatkan ve Osman Uludağ’ın yanı sıra, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Emine Rüya Özmen, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Haliliye İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülistan Satış ve belediye meclis üyeleri ile çocuklarına disleksi tanısı konulmuş anneler ve öğretmenler katıldı.

Programın açılışında konuşan Demirkol, tüm annelerin Anneler Gününü kutladı. Toplumun her kesimine yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, sürdürülen disleksi çalışmasıyla ilgili de bilgiler veren Demirkol, “Kadınlarımız, toplumumuzun en önemli öğretmenleridir. Okuldan önce öğretmenlerdir. Bu şekilde tüm kadınlarımızın Anneler Gününü kutluyorum. Bugün bu programda bir farklılık yaratmak adına değil, gençlerimizin eğitimi için çalışmalarımızı ifade etmek adına disleksi tanısı konulmuş çocuklarımız var. Bu disleksi tanısı konulan çocuklarımız, öğrenme, anlama, okuma güçlüğü çekmektedir. Bu öğrencilerimizle sabırla ilgilenilir, şefkatle yaklaşılırsa, velileri gerekli şefkati, öğretmenleri gerekli özeni gösterirse bu öğrencilerimiz geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimizin en önemli alimleri, bilim adamları olacaktır” dedi.

Demirkol’un ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural ve Prof. Dr. Emine Rüya Özmen de, yapılan disleksi projesine ilişkin açıklamalarda bulunarak, katkılarından dolayı Demirkol’a teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından programa katılan annelere, günün anısına çeşitli hediyeler taktim edildi.

Öğretmenlere sertifikaları dağıtıldı

Haliliye Belediyesinin öncülüğünde Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şanlıurfa Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğiyle Haliliye İlçesindeki öğretmenlere yönelik yürütülen Disleksi Eğitici Eğitmenliğini başarıyla tamamlayan 50 okuldan seçilen 50 öğretmene de, programın ardından sertifikaları dağıtıldı. Haliliye’de disleksi tanısı konulan 70 öğrenciye umut olacak öğretmenlere sertifikalarını dağıtan Demirkol, öğretmenleri tebrik ederek, öğrencileri için fedakarca çalışmaları tavsiyesinde bulundu.