Demirkol’dan çevre dostu projesine destek

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından 81 ilde organize edilen AK gençlik çevre dostu projesine, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol destek verdi. Demirkol, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç, Haliliye Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özdemir ve teşkilat üyelerinin katılımıyla Şanlıurfa Kent Ormanında, piknikçiler tarafından bırakılan çöpler toplandı.

Temiz bir çevre bilinci aşılamak amacıyla 81 ilde aynı anda yapılan programla ilgili açıklama yapan Demirkol, “AK Parti Gençlik Kolları Çevre ve Şehircilik Başkanlığının başlatmış olduğu, Türkiye’nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde, aynı anda gençlik kollarımızla birlikte çevreye duyarlılığımızı göstermek açısından Şanlıurfa Kent Ormanının, AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları, Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye İlçe Gençlik Kolları Teşkilatımızla birlikte temizlik çalışmaları yaptık. Gençlerimize teşekkür ediyorum. Temiz bir çevre bilinci oluşması açısında sembolik olarak yapılan bu hareketi, halkımızın günlük hayatına yansımasını, bu günlük hayatına yansıması dolayısıyla da tertemiz çevreler oluşmasını canı gönülden temenni ediyoruz. Haliliye Belediyesi olarak göreve başladığımızda ‘temiz Haliliye’ diye başladık ve bu hedefimize ulaştık. Şimdi, ‘tertemiz Haliliye’ diyoruz” diye konuştu.

Yoldan geçen vatandaşlar da, yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.