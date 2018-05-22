Demirkol’dan Devteşti mahallesine müjde

Mahallede inşaatında sona yaklaşılan kapalı yüzme havuzunun yaz ayında hizmete gireceğini müjdeledi.

Haliliye Belediyesi, Ramazan Ayı etkinliklerini 6’ncı gecede Devteşti Mahallesinde devam ettirdi. Şehit İbrahim Halil Yıldırım Parkında gezici sanat TIR’ın da düzenlenen Grup Servan’ın ilahi konserine mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Demirkol ve Devteşti Mahalle Muhtarı Müslüm Güneş’in de katıldığı ilahi konseri, dinleyenlerin beğenisini topladı.

İlahi konserinin ardından konsere katılanlara konuşma yapan Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak mahallede yaptıkları hizmetlere ilişkin bilgiler verdi. Mahallede yapımında sona yaklaşık yüzme havuzuyla ilgili de, mahalle sakinlerine müjde veren Demirkol, "Bu yaz hizmete girecek olan, inşaatı bitme aşamasına gelen kapalı yüzme havuzumuzda, yaz aylarında çocuklarımız inşallah yüzecek. Bu havuzumuz sadece yazın değil, kışında ısıtmalı şekilde devam edecek. Kış, yaz bu gençlerimiz bu havuzumuzdan istifade edecek. Allah nasip ederse, bu yazın içerisinde sizin hizmetinize girecek. Bu havuzumuzda, lüks otellerde ne varsa mevcut olacak. Fitness aletleri, sauna olacak, buhar odası olacak" dedi.

"İnşallah zafer müslümanlarındır"

Konuşmasının son bölümünde Kudüs’te yaşanan olaylarda şehit düşen Filistinlilere Allah’tan rahmet dileyen Demirkol, "Yanı başımızda bizim için mukaddes olan Kudüs’ün, İsrail’in başkenti olarak ilan edilmesi ve Amerika Birleşik Devletlerinin bölgeye ateş, kan, savaş getirmek amacıyla elçiliğini Kudüs’e taşıması dolayısıyla olaylar oldu. Orada bizler gibi Müslüman, bizler gibi mübarek Ramazan Ayında orucunu tutan, namazını kılan Filistinli kardeşlerimiz şehit oldular. Bu şehitlerimize, Cenab-ı Hakk merhamet ve şefkatiyle muamele eylesin. Allah şehadetlerini kabul eylesin. Allah, o mazlum insanları şehit eden İsrail’i ve onun arkasında bu işin senaryosunu düzenleyen Amerika Birleşik Devletlerini, Cenab-ı Hakk mazlumlara zulmettiği için Kahhar ismiyle kahreylesin. İnşallah zafer Müslümanlarındır, zafer inananlarındır, zafer İslam’ındır" diye konuştu.