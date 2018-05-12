Demirkol’dan mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında buluştu

GAP Muhtarları Derneği binasına giden Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’u, Dernek Başkanı ve Yeşildirek Mahalle Muhtarı Ali Demir ve dernek üyesi mahalle muhtarları karşıladı. Demirkol, mahalle muhtarlarıyla tek tek görüşerek, talep ve önerilerini dinledi. Muhtar oldukları mahallelerde yapılan çalışmalarla ilgili de muhtarlarla istişarede bulunan Demirkol, halka hizmet noktasında gerekli tüm çalışmaları her zaman için yapmaya hazır olduklarının altını çizdi. Muhtarlar da, Haliliye’de yapılmış ve yapılacak olan hizmetlerle ilgili Demirkol’a teşekkürlerini iletti. Demirkol’un, muhtarların taleplerine anında yanıt verdiğini belirten GAP Muhtarları Derneği Başkanı Ali Demir, "Başkanımız bizi ziyaret etti. Başkanımız ve muhtarlarımızla birlikte istişarede bulunduk. Yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Verimli bir toplantı oldu” dedi.

Muhtarlarla yapılan çalışmalara ilişkin ve yaklaşan Ramazan Ayında yapılacak çalışmalarla ilgili görüştüklerini anlatan Demirkol, "Muhtarlarımızın bir arada bulunduğu GAP Muhtarlar Derneğini ziyaret ettik. Muhtarlarımızla yapmış olduğumuz hizmetler noktasında fikir alışverişinde bulunduk. Aynı şekilde, yaklaşan Ramazan Ayı dolayısıyla çalışmalarımızın, etkinliklerimizin ne şekilde olacağını konuştuk. GAP Muhtarlar Derneğine bağlı muhtarlarımız, bizi gayet muhabbetle karşıladı. Sohbetimiz çok güzel oldu. GAP Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Ali Demir’in şahsında tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızla birlikte halkımıza el birliğiyle hizmet ediyoruz” diye konuştu.