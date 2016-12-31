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31 Aralık 2016 17:20

Demirkol’dan yeni yıl mesajı

Demirkol’dan yeni yıl mesajı

31 Aralık 2016 17:20

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol mesajında, “2016 yılını tamamlayıp, 2017 yılına geçiş yaptığımız yılın bu son gününde, yeni bir takvim yılının her bir insan hayatı, aileler ve milletler için güzel haberlerin birikeceği, beraber mutlu olabildiğimiz hayırlı bir yıl olmasını dilerim. 2016 Yılını beraber yaşadığımız her bir birey için daha yaşanabilir, planlı, insanlığa faydaları düşünülmüş bir yıl olması adına, halkımıza hizmetle geçirdik. Takvimlerde günler ilerledikçe önümüzdeki günlerde de dileklerimiz, gayretlerimiz ve hizmetlerimiz bu yönde olacaktır. Terörün son bulacağı, duaların kabul olduğu, milletimizin refahının her geçen gün biraz daha artacağı güzel bir yıl geçirmenizi dilerim. Geçen yıl bu dileklerin her birini gönlünde taşıyarak hayatını feda etmiş 15 Temmuz Şehitlerimizi ve Vatan Savunmasındaki tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Ayrıca 31 Aralık Mekke’nin Fethi’nin Yıldönümünü kutluyorum. 2016 Miladi yılının bu son gününde Haliliye Belediyesi olarak herhangi bir etkinliğimizin olmayacağını kamuoyuna saygıyla arz ediyorum. Şifa bekleyen hastalarımızı, güzel bir gelecek için eğitimine devam eden öğrencilerimizi, rızkının peşinde emek vererek bu ülkeye de katma değer sağlayan tüm yurttaşlarımızı, ömrü bu yılın takviminde başlayacak tüm bebeklerimizi şimdiden sevgi ve saygıyla anıyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum” ifadelerini kullandı.



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