Demokrasi şehitleri ve gaziler unutulmadı

Şefik Şefkatlıoğlu ve Ümit Yolcu’nun ailelerini ziyaret etti.

Kalkışma gecesi İstanbul’da şehit düşen M. Şefik Şefkatlıoğlu’nun Karaköprü ilçesindeki ailesini ziyaret eden Vali Erin ve beraberindekiler, şehidin kardeşi Mustafa Şefkatlıoğlu’nu Kur’an-ı Kerim, Türk Bayrağı ve günün anısına özel bir tablo hediye etti. Aynı gün Şehit Ümit Yolcu’nun Eyyübiye ilçesindeki evini ziyaret eden Vali Erin ve beraberindekiler, burada da şehidin kardeşi Şehmus Yolcu’ya Kur’an-ı Kerim, Türk Bayrağı ve tablo hediyelerini teslim etti. Ziyaretlerine 15 Temmuz demokrasi gazilerinin evlerine giderek devam eden Vali Erin ve beraberindekiler, Gazi Ramazan Nerede ve Mehmet Devran’ın evlerine konuk oldu. Şehit aileleri ve gazilerin evlerine yapılan ziyaretlere Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve hanımefendi Gülhan Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Albay M. Kemal Timuroğlu, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve İl Müftüsü İhsan Açık katıldı.

Suruç’a taziye ziyareti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, geçtiğimiz günlerde Bitlis Hizan’da PKK’lı teröristlerin yola döşediği mayının patlaması sonucu şehadet mertebesine ulaşan Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş’in taziyesine katıldı. Şehit askerin Suruç’ta yaşayan ailesi ziyaret ederek başsağlığı dileklerini yineleyen Vali Erin, şehidin babası ve kardeşleriyle sohbet ederek onları teskin etti. Şehadetin, mertebelerin en yücesi olduğunu hatırlatan Vali Erin, “Devletimiz, şehitlerimizin kanını yerde koymadığı gibi, onların emanetleri olan ailelerini de hiçbir zaman yalnız bırakmayacaktır. Sadece cenazede, taziyede veya özel günlerde değil, her zaman kapılarımız ve gönüllerimiz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerine açıktır” dedi. Taziye evinde verilen yemeğe de katılan Vali Erin, vatandaşlarla da uzun uzun sohbet etti.

Şehidin Jandarma personelinin okuduğu duaların ardından Vali Erin ve beraberindekiler geç saatlerde Suruç’tan ayrıldı. Vali Erin’e Suruç’taki taziye ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Albay M. Kemal Timuroğlu, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Suruç Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz da eşlik etti.