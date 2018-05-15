Dengesini kaybedip kanala düşen vatandaş son anda kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, demir bariyerleri aşıp DSİ’ye ait ana sulama kanalının kenarına giden Mustafa A. (45), dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre derinliğindeki kanala düştü. Olayı gören vatandaşlar suya girerek Mustafa A.’yı kurtardı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren Mustafa A.’yı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.