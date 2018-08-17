Denizi olmayan Ceylanpınar’da çocuklar yüzme öğreniyor

Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için Yaz Spor Okulları kapsamında yüzme kursu açarak, 200 çocuğa yüzme kursu veriyor. Okulların tatil olması nedeniyle çocukların gelişimi için açılan yüzme kursu Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile TÜGVA Ceylanpınar İlçe Temsilciliği koordinesinde yürütülüyor.

Yaklaşık olarak 200 çocuğun eğitim aldığı yüzme kursunda 5 tane de profesyonel yüzme hocası görev yapıyor. Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı Ceylanpınar İlçe Temsilciliği’nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu Yaz Spor Kurslarımız kapsamında yüzmenin yanı sıra futbol, voleybol, satranç ve masa tenisi kursları da devam ediyor. 16 Haziran’da başlatılan beş kişilik profesyonel eğitmen kadrosunun vermiş olduğu Yüzme Kursu çocukların ve velilerin büyük ilgi ve beğenisini kazandı. Öte yandan kurs için evlerinden alınan öğrenciler daha sonra belediye araçları ile teker teker evlerine bırakılıyor. Öte yandan kurs alan öğrenciler ve velileri Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya teşekkür etti. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, kursların her yıl devam edeceğini ve Ceylanpınar’da yüzme bilmeyen çocuğun kalmayacağını ifade etti. Daşkıran, "Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile TÜGVA Ceylanpınar İlçe Temsilciliği’nin koordineli olarak düzenlediği kurslardayız. Diğer sportif faaliyetlerin yanında çocuklarımıza yüzme kursu da veriyoruz. Yüzme kurslarımız son derece profesyonel olup 5 tane de eğitmenimiz bulunuyor. Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden alınan araçlarla çocuklarımız evlerinden alınıyor ve kurs bitince tekrar evlerine bırakılıyor. Çocuklarımıza yüzmenin yanında futbol, voleybol, satranç ve masa tenisi kursları da veriyoruz. Gençler için ne yapsak azdır diyen Belediye Başkanımız Menderes Atilla’ya teşekkür ediyoruz. ocuklarımız havuzda veya denizde en azından suyun üstünde kalabilecek noktaya ulaşıyorlar. Ailelerin hiçbir kaygısı olmasın, başlarında çocuklarımızla ilgilenecek personelimiz bulunmakta. Ayrıca her mahalleden birkaç veli de yüzme kursu boyunca çocuklarla birlikte oluyor. Bu kurslarımız bundan sonraki yıllarda da devam edecek. Ceylanpınar’da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak" dedi.