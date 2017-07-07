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07 Temmuz 2017 10:56

Dev kitap kumbarası bağışçıları bekliyor

Her yıl on binlerce ziyaretçi ağırlayan Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, kitap bağış kampanyaları ile okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik çabalara katkı sunmaya devam ediyor.

Dev kitap kumbarası bağışçıları bekliyor

07 Temmuz 2017 10:56


Bulundukları kentlere, sosyal sorumluluk projeleriyle de katkı sağlayan AVM’ler daha çok okuyan bir toplum hedefiyle başlattıkları kitap bağış kampanyalarını yoğun katılım ile devam ettiriyor. Kampanya kapsamında ziyaretçiler, evlerinde bulunan atıl durumdaki kitaplarını, Şanlıurfa Piazza AVM’de ortak kullanım alanlarına yerleştirilen dev kitap kumbaralarına bırakıyor.


Kumbaralarda biriken kitaplar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla maddi zorluklar nedeniyle kitaba ulaşmakta güçlük çeken dezavantajlı öğrencilerin eğitim gördüğü okulların kütüphanelerine ulaştırılıyor. Kampanyaya bağışlanan her bir kitap yeni sahipleri için mutluluk, ülkemizin geleceği için umut olurken, gelecek nesillerin yolunun aydınlanmasına da katkı sunuyor.




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