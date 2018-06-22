Develeriyle gezerek Erdoğan için destek istiyor

Develerine Türk bayrakları, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti flamaları asan Zülküf Arpacık, cadde cadde, sokak sokak tur atarak 24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ile milletvekilliliği seçimleri için destek istedi. Siverekli vatandaşlar develeriyle ilginç seçim turuna çıkan arpacık ve develerine yoğun ilgi gösterirken, birçok kişi cep telefonlarıyla develerle fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok sevdiğini ve her zaman rüyalarına girdiğini söyleyen Arpacık,”20 yıldır deve besiciliği yapıyorum, seçim çalışmalarında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetini desteklemek için böyle bir çalışma yaptım. Bu hükümeti desteklememin sebebi, parti davasından dolayı değil, memleket, vatan meselesi olduğundan dolayıdır. Bütün dünya birleşmiş Türkiye’yi yıkmaya çalışıyorlar, onun için bende bu gerçeği insanlara göstermek için develerimle böyle dikkat çekecek bir şey yaptım” dedi.

Irak ve Suriye’den ders çıkaralım

Suriye ve Irak’ta yapılanlardan ders çıkarmamız gerektiğini belirten Arpacık,”Millet olarak Cumhurbaşkanımızın yanında durmamız gerek, aksi taktirde sonumuz Allah korusun Suriye ve Irak gibi olur, dünyanın gözü Türkiye üzerinde bizi yıkmak, parçalamak istiyorlar, biz buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. 24 Haziran’da herkes ona göre oyunu kulansın, güçlü bir hükümet olmazsa, bizi de yıkacaklar bunu herkes iyi bilsin. Ama başaramayacaklar, tek yumruk olacağız ve güçlü bir Türkiye olmaya devam edeceğiz” diye konuştu

Arpacık ilginç seçim çalışmasına seçim gününe kadar devam edeceğini söyledi