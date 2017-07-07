Devrilen kamyonetteki inekler telef oldu

Kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde Akçakale-Şanlıurfa Hal Pazarı (ŞUTİM) kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, büyükbaş hayvan taşıyan 63 N 3963 plakalı kamyonet, kavşakta önüne çıkan araca çarpmamak için sürücü direksiyonu kırınca takla attı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, kamyonetin kasasında bulunan 11 inekten 4’ü telef oldu. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, telef olan inekleri ise ekipler tarafından kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.