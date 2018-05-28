Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Enışa kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 28 yaşındaki çiftçi Mehmet Ekinci, tarlasını sürdüğü sırada engebeli alanda direksiyon hakimiyetini kaybedince traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Ekinci feci şekilde hayatını kaybetti. Kazadan 3 saat sonra yoldan geçenlerin fark etmesi üzerine Ekinci’nin cesedi olay yerindeki incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.