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08 Temmuz 2018 13:14

Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

08 Temmuz 2018 13:14


Kaza, Bozova ilçesine bağlı Buğday Höyük kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, traktörle tarla sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Bahri Canbek (45), devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Yaralı çiftçi, çevredekiler tarafından traktörün altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan Canbek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Canbek’in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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