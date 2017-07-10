Dicle elektrik dağıtım bölgesinden tüketim rekoru

212 megavat saat ile 4 yıllık özelleştirme sürecinin tüketim rekoru kırıldı.

Dicle Elektrik’in dağıtım bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta termometreler geçtiğimiz hafta 60 dereceyi gösterdi. Hafta boyunca çöl sıcaklarının yaşandığı bölgede kayıt dışı tüketimin de etkisi ile klimalara yüklenilince günlük tüketim bir anda 40 bin megavat saatlerden 70 bin Megavat saatlere kadar yükseldi. Buna bir de tarımsal sulama eklenince bölgedeki elektrik tüketimi 6 Temmuz 2017 günü 84.212 megavat saat ’ye ulaştı. Böylece Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde 4 yıllık özelleştirme sürecinin de günlük bazdaki tüketim rekoru kırılmış oldu.

Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde günlük bazda 6 Temmuz 2014’te 68.586 Megavat saat, 2015’te 73.491 megavat saat ve 2016 ’da ise 69.357 megavat saat elektrik tüketimi gerçekleşmişti.

En Fazla Tüketim Şanlıurfa’da

Dicle Elektrik Dağıtım Bölgesindeki iller arasında en fazla tüketim ise önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Şanlıurfa’da gerçekleşti. Şanlıurfa’da 6 Temmuz günü 34.382 megavat saat elektrik tüketilirken, bu toplam tüketimin de yüzde 41’ini oluşturdu. Günlük bazda gerçekleşen tüketim sıralamasında 20.295 megavat saat ile Mardin 2’nci 18.303 megavat saat ile de Diyarbakır 3’üncü sırayı aldı. Söz konusu sürede Batman’daki elektrik tüketimi 5.076 megavat saat, Şırnak’ta 4’üncü 663 Megavat saat ve Siirt’te ise 1.492 megavat saat oldu.

Kayıt dışına rağmen sorun yaşanmadı

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Ramazan bayramından bu yana bölge genelinde yaşanan tüketim artışının önce sıcaklar nedeniyle klimalara yüklenilmesi, ardından da tarımsal sulamanın başlamasından kaynaklandığını söyledi. Müşterilerine kesintisiz enerji vermek için tüm tedbirleri aldıklarını da kaydeden Karagüzel, "Gerek EPDK, gerekse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kriterlerine uygun olarak müşterilerimize kesintisiz enerji arzı için gerekli tedbirlerimizi önceden almıştık. Bu süreçte planlı kesintiler dışında bölgemizdeki yaklaşık 1.7 milyon müşterimize kesintisiz ve sorunsuz enerji arzı sağladık. Üstelik bunu yüzde yetmişlere yaklaşan kayıt dışı ve öngörülemeyen tüketime rağmen gerçekleştirdik. Halkımıza, herkesin kesintisiz enerji alabilmesi için bu. Esile ile bir kez daha elektriği israf etmeden kullanmaları çağrısını yapmak istiyorum" dedi.