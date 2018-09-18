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Dicle Elektrik Şanlıurfa'da yatırımlarını sürdürüyor

Müşterilerine kaliteli ve kesintisiz enerji vermek amacıyla yatırımlarını ara vermeden sürdüren Dicle Elektrik, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır mahallesinde 750 bin liralık yatırım gerçekleştiriyor.

Müşterilerine kaliteli ve kesintisiz enerji vermek amacıyla yatırımlarını ara vermeden sürdüren Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır mahallesinde 750 bin liralık yatırım gerçekleştiriyor.


Müşterilerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yönetmeliklerine uygun olarak kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji vermek için çalışan Dicle Elektrik, yatırımlarına ara vermiyor. Şanlıurfa'da 2018 yılı yatırım programında yer alan merkez Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır mahallesindeki enerji altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında Dicle elektrik tarafından buraya 8 bin metre izolasyonlu alpek kablo ile 36 bin metre abone kablosu çekiliyor. Yatırım kapsamında mahallede 242 adet Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosunun (DÜSOP) da montajı gerçekleştirilecek. Modern bir aydınlatma şebekesi kurulmasını da içeren söz konusu yatırım çalışması ile mahallede cadde ve sokak aydınlatmasında kullanılmak üzere 50 direk dikilecek ve 242 armatürün montajı gerçekleştirilecek.


Dicle Elektrik tarafından gerçekleştirilmekte olan ve kısa sürede tamamlanması planlanan yatırımdan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinler, yapılan çalışmalar nedeniyle enerji şirketine teşekkür ettiler.

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