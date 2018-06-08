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08 Haziran 2018 14:06

Dicle Elektrik Ulubağ’da 25 yıllık şebekeyi yeniledi

Müşterilerine daha sağlıklı ve kesintisiz elektrik enerjisi sunmak için yatırımlarını sürdüren Dicle Elektrik, Şanlıurfa’da 500 bin liralık yatırım ile 25 yıllık elektrik şebekesini yeniledi.

Dicle Elektrik Ulubağ’da 25 yıllık şebekeyi yeniledi

08 Haziran 2018 14:06


Sorumluluk bölgesindeki illerde Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) müşteri memnuniyeti kriterleri çerçevesinde yatırımlarını sürdüren Dicle Elektrik, Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ilçesine bağlı 200 haneli Ulubağ mahallesindeki 25 yıllık elektrik şebekesini yeniledi.


Örnek Köy projesine benzer bir çalışma ile mahallede ağaç direkler sökülerek bunların yerine 120 adet beton direk dikildi. Açık iletkenlerin sökülmesinin ardından 5 kilometre kapalı iletken ve 12 bin metre abone kablosu döşendi. Uygulama sırasında evlerin içerisindeki sayaçlar sökülerek, kayıt dışı kullanımın engellenmesini sağlamak amacıyla uzaktan okuma yapılabilen donanıma sahip direk üstü sayaç otomasyon panolarında toplandı.


Ulubağ mahallesindeki direklere ise aydınlatma çalışması kapsamında 80 armatür takıldı. Enerji şebekelerinin yenilenmesinden memnun kalan mahalle sakinleri Dicle Elektrik’e teşekkürlerini iletti.




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