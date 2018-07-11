Dicle Elektrik’ten Birecik’te yoğun mesai

Sorumluluk bölgesinde sürdürülebilir elektrik hizmeti vermeyi sürdüren Dicle Elektrik, ilçenin Meydan Mahallesi ile Hastane, Yapıcı ve Mimar Sinan caddelerinde 100 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştirdi. Ekipleri zaman zaman gece de çalışarak ilçe genelinde 30 kilometrelik hattın bakımını yaptı.

Yoğun mesai harcanıyor

Sıcak havaya rağmen çalışmalarını önceden planlanan program çerçevesinde sürdüren ekipler, mevcut arızaları onararak, arıza yaşanması muhtemel yerleri tespit ederek güçlendirme çalışmaları yapıyor. Planlı çalışmalarını sürdüren Dicle ekipleri, bunun dışında görev bölgelerindeki enerji dağıtım tesislerine ait talepleri de yerinde inceleyerek ihtiyaçları gideriyor. Çalışmalarda elektrik tellerine tehlike oluşturacak kadar yaklaşan ve emniyet mesafelerini aşan ağaçların dalları da budanıyor.