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11 Temmuz 2018 12:00

Dicle Elektrik’ten Birecik’te yoğun mesai

Dicle Elektrik Dağıtım, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde enerji kalitesini yükseltmek ve kesintileri en aza indirmek için başlattığı bakım onarım çalışmalarını hava sıcaklığının gölgede dahi 40 dereceyi aştığı Temmuz ayında da aksatmadan sürdürüyor.

Dicle Elektrik’ten Birecik’te yoğun mesai

11 Temmuz 2018 12:00


Sorumluluk bölgesinde sürdürülebilir elektrik hizmeti vermeyi sürdüren Dicle Elektrik, ilçenin Meydan Mahallesi ile Hastane, Yapıcı ve Mimar Sinan caddelerinde 100 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştirdi. Ekipleri zaman zaman gece de çalışarak ilçe genelinde 30 kilometrelik hattın bakımını yaptı.


Yoğun mesai harcanıyor


Sıcak havaya rağmen çalışmalarını önceden planlanan program çerçevesinde sürdüren ekipler, mevcut arızaları onararak, arıza yaşanması muhtemel yerleri tespit ederek güçlendirme çalışmaları yapıyor. Planlı çalışmalarını sürdüren Dicle ekipleri, bunun dışında görev bölgelerindeki enerji dağıtım tesislerine ait talepleri de yerinde inceleyerek ihtiyaçları gideriyor. Çalışmalarda elektrik tellerine tehlike oluşturacak kadar yaklaşan ve emniyet mesafelerini aşan ağaçların dalları da budanıyor.




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