Dicle Elektrik'ten genel aydınlatma denetimi duyurusu

Dicle Elektrik Dağıtım, Şanlıurfa'da 09-26 Ekim 2018 tarihleri arasında genel aydınlatma denetimi için gündüz saatlerinde de bazı cadde ve sokak lambalarının açık olabileceğini duyurdu.

Dicle Elektrik Dağıtım, Şanlıurfa'da bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 09 - 26 Ekim 2018 tarihleri arasında Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından genel aydınlatma denetimi yapılacağını, bu nedenle söz konusu tarihler içerisinde gündüz saatlerinde de bazı cadde ve sokak lambalarının açık olabileceğini duyurdu.

Dicle Elektrik'ten yapılan duyuruda şöyle denildi:

“Düzenleme ve denetlemeye tabi bir sektörde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerinin denetlenmesi, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede09-26 Ekim 2018 tarihleri arasında TEDAŞ tarafındanŞanlıurfa merkez, ilçeleri ve bazı mahallelerde yapılacak genel aydınlatma denetimi süresince buralarda zaman zaman gündüz saatlerinde de cadde ve sokak aydınlatma lambaları açık tutulabilecektir. Kamuoyuna duyurulur.”