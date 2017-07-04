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04 Temmuz 2017 14:27

Dicle Elektrik’ten izinsiz kazı uyarısı

Dicle Elektrik, izinsiz yapılan ve yeraltı şebekelerine zarar vererek vatandaşların elektriksiz kalmasına neden olan kazılarla ilgili uyarıda bulundu.

Dicle Elektrik’ten izinsiz kazı uyarısı

04 Temmuz 2017 14:27


Şanlıurfa’da Dicle Elektrik, izinsiz kazı yapılmaması konusunda uyarıda yapıldı. Konuyla ilgili olarak enerji şirketinden yapılan açıklamada, gerek yerel yönetimler, gerekse inşaat çalışmaları nedeniyle yapılan izinsiz kazıların iletim hatları ve yer altı kablolarında ciddi biçimde zarar vererek, vatandaşları mağdur ettiği bildirildi.


Hızlı müdahale ile arıza giderildi


Dicle Elektrik Dağıtımın bilgisi dışında ve izinsiz gerçekleşen kazıların ardından bölgesel elektrik kesintilerin yaşandığına ve bunun da vatandaşları mağdur ettiğine dikkat çekilen açıklamada, son olarak Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe (Maşuk) Mahallesinde izinsiz yapılan kazı yüzünden yeraltından geçen iletim hattının patlatıldığı ifade edildi.


Yaşanan olay sonrası Seyrantepe ve Akpiyar Mahallelerinde enerji kesintisi yaşanırken, Dicle Elektrik Dağıtım’a bağlı arıza onarım ekiplerinin hızla yaptığı müdahale sonrasında arıza giderildi ve söz konusu mahallelere yeniden enerji verildi.


Kazı nedeniyle bölgesel kesintiler yaşanıyor


Yaşanan bu hasarların, iletim sisteminde çeşitli sorunlar oluşturduğu, arz güvenliğinin büyük risklerle karşı karşıya kaldığı bildirilen Dicle Elektrik Dağıtım açıklamasında, "Altyapı tesislerinin devamlılığının sağlanması noktasında şirketimize ait yeraltı elektrik hatlarının bulunduğu yerlerde kişi, kurum ya da kuruluşların izinsiz kazı yapmaması, planlama aşamasında elektrik şebekesi varlığının dikkate alınması can ve mal güvenliği yönünden hayati önem arz etmektedir" denildi.




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