Dicle Elektrik'ten Şanlıurfa'ya 1 milyon liralık yatırım daha

Dicle Elektrik tarafından Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde gerçekleştirilmesi planlanan 2 milyon 250 bin liralık yatırımın 1 milyon liralık ikinci etabına başlandı.

Müşterilerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yönetmeliklerine uygun olarak kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji vermek için çalışan Dicle Elektrik, yatırımlarını ara vermeksizin sürdürüyor. Bu çerçevede Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde gerçekleştirilmek üzere planlanan 2 milyon 250 bin liralık yatırımın 1 milyon 250 bin liralık kısmı kısa süre önce tamamlandı Bu etapta mahallede 15 bin metre alpek ve 80 bin metre abone kablosu çekilirken 250 beton direk dikildi. Yatırım kapsamında ayrıca 283 adet Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosunun (DÜSOP) montajı gerçekleştirilmişti.

“Arızalar ortadan kalkacak”

Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 bin aboneyi ilgilendiren yatırım projesinin 1 milyon liralık ikinci etabına kısa süre önce başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda Bağlarbaşı Mahallesinde öncekine ek olarak 10 bin metre daha abone kablosu ile 5 bin metre alpek kablosu çekildi. Ayrıca yatırım bölgesinde 200 yeni direk dikilerek 120 adet Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu'nun montajı tamamlandı. Çalışmaların tamamlandığı yerlerde panolara enerji de verildi. Yatırımın tamamlanması ile birlikte Bağlarbaşı Mahallesinde aşırı yüklenmeden ötürü yaşanan abone kaynaklı arızaların azalması, hatta önemli ölçüde ortadan kalkması bekleniyor.

Dicle Elektrik ekiplerinin çalışmaları devam ederken mahalle sakinleri yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, enerji şirketi yetkililerine teşekkür etti.