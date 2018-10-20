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Dicle Elektrik'ten Suruç'a 1 milyon liralık yatırım

Dicle Elektrik, enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 1 milyon liralık yatırım gerçekleştiriyor.

Dicle Elektrik, enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 1 milyon liralık yatırım gerçekleştiriyor.


Dicle Elektrik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yatırımlarına devam ediyor. Suruç ilçe merkezinde başlatılan yatırım ile olumsuz hava şartlarının herhangi bir arızaya neden olmaması için 12 bin 520 metre izolasyonlu kablo döşenirken, 46.100 metre de yeni abone kablosu döşenecek. Kayıt dışı enerji kullanımının önüne geçilerek enerji kalitesini artırmak için ilçe genelinde 370 adet direk üstü sayaç otomasyon panosu kurulacak. Söz konusu yatırım çalışmaları sırasında cadde ve sokak aydınlatmasında kullanılmak üzere 79 adet aydınlatma direği dikilerek, 320 adet armatür montajı gerçekleştirilecek. Yapılan yatırım yılsonuna kadar tamamlanabilmesi için Barış mahallesinde yoğunlaştırılan ve toplamda 2 bin 500 abonenin faydalanacağı çalışmalar devam ediyor.

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