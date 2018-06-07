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07 Haziran 2018 15:35

Dilenci kılığında hırsızlık yapan kadınlardan 2’si tutuklandı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde dilencilik yaparak tespit ettikleri evlerden hırsızlık yapan 3 kadından 2’si tutuklandı.

Dilenci kılığında hırsızlık yapan kadınlardan 2’si tutuklandı

07 Haziran 2018 15:35


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, Haliliye ilçesi İpekyol Mahallesi’nde gündüz saatlerinde dilencilik yaparak vatandaşların iyi niyetlerini suistimal eden ve bu ikametlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kadının yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, A.B., M.B. ve S.B. isimli kadınların ikametlerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan A.B. ve M.B. isimli kadınlar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.




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