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25 Temmuz 2018 16:18

Dilenci kılığındaki hırsızlar yakalandı

Şanlıurfa’da kendilerine dilenci süsü vererek evlerden hırsızlık yapan 2 kadın, polis tarafından yakalandı.

Dilenci kılığındaki hırsızlar yakalandı

25 Temmuz 2018 16:18


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Güllübağ ve Sırrın mahallelerinde gündüz vakti kapıların dili düşürülerek yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olay yerinde ve çevrede inceleme yapan ekipler, kamera kayıtlarından 2 kadının eşgalini belirledi. Yöresel kıyafet giyerek dilencilik bahanesiyle evlere girip hırsızlık yapan F.D. ve F.Ç. polisin takibi sonucu hırsızlık girişiminde bulundukları sırada suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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