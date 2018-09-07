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07 Eylül 2018 17:22

Dilenci kızın kadını kapkaççıdan kurtarma anı kamerada

Şanlıurfa’da kapkaççının çantasını almaya çalıştığı kadına bıçakla saldırma anı ve dilenci bir kızın kadını kurtarması kameralara yansırken, bir diğer kapkaç olayının zanlıları ise mağdurun verdiği eşgal doğrultusunda yakalandı.

Dilenci kızın kadını kapkaççıdan kurtarma anı kamerada

07 Eylül 2018 17:22


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde tarihi Balıklıgöl Platosu’ndaki park alanında yaşandı. Kapkaççının çantasını vermek istemeyen kadına bıçakla saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, parktaki bir banka oturan genç bir kadın, tam kalkıp giderken onu gözetleyen bir kapkaççının saldırısına uğruyor. Kapkaççı, kadının elindeki telefonu almaya çalışırken kadın ise kapkaççıya çanta ile vuruyor. Bu sırada dilenci bir kız, kadına yardım ederek kapkaççı ile boğuşmaya başlıyor.



Kaçamayınca bıçak çekti


Kadının elindeki çantayı alamayan kapkaççı, kurtulmak için bıçak çekerek kadının yüzünü kesmeye çalıştı. Bu sırada kaçan şahıs bölgede görev yapan sivil polislerin kovalamacası sonucu yakalandı. Zanlıyı yakalayan polisler, onunla birlikte hareket eden başka bir şahsı daha yakaladı. Adliyeye sevk edilen İ.H.E. ve M.E. isimli şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Eşgali belirlenen zanlılar kıskıvrak yakalandı


Bir diğer olay ise Haliliye ilçesi Ulubatlı Mahallesi’nde yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonunu alıp kaçan iki şahıs, mağdurun verdiği eşgal bilgileri doğrultusunda polis tarafından yakalandı. Şahısların yakalandığı yerde inceleme yapan polisler, cep telefonuna da ulaştı. Adliyeye sevk edilen B.T. ve M.E.A. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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