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Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.


Kaza, ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta Siverek-Adıyaman karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adıyaman yönünden, Siverek istikametine doğru seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 NG 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan pamuk tarlasına uçtu. Araçta bulunan M.K., DK., M.S.K., D.K, ve A.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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