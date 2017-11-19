Diş Hastanesi otoparkı asfaltlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Karaköprü Hizmet Binası otoparkını asfaltlayarak vatandaşların hizmetine sundu. 3 yıllık süreçte 4 milyon metrekareye aşkın sıcak asfalt serimi yapan Büyükşehir Belediyesi, hizmetini kentin dört bir yanında sürdürüyor. 13 ayrı ilçede cadde ve bulvarlarda asfaltlama hizmetini yürüten ve sezonu oldukça yoğun geçiren Büyükşehir Belediyesi son olarak ADSM Karaköprü Hizmet Binası otoparkını asfaltladı.

Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Karaköprü Hizmet Binası Başhekimi Yahya Kemal Kaplama, otoparkta ve çevre düzenlemesinde yapılan hizmetten dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür etti.