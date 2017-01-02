Doğuya destek paketi Birecik’e yatırımların önünü açtı

Başbakan Binali Yıldırım’ın geçtiğimiz aylarda Diyarbakır’da açıkladığı Doğu ve Güneydoğu Anadoluya yönelik yatırım ve destek paketi, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesini sanayi yatırımları için en cazip kentlerden birisi haline getirdi. Birecik Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) şu ana kadar iki fabrika için yer tahsisi yapıldı, yenileri için de görüşmeler devam ediyor.

Terör olayları nedeniyle bölgeye yatırım yapmaya çekinen sanayicilerin ayağına giden Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, kurduğu temaslar sonucu bazı yatırımcıları ikna etmeyi başardı. Bu kapsamda, Birecik OSB’de biri zeytinyağı, diğeri un olmak üzere iki fabrika için toplam 90 dönüm arsa tahsis edildi. Destek paketinin de etkisiyle yatırımcı için cazibe merkezine dönüşen Birecik OSB’de kurulacak fabrikalarla önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 6-7 bin kişiye iş kapısı açılması bekleniyor.

“Destek paketini en iyi şekilde değerlendirmeliyiz”

Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, Birecik’te sanayi ile turizmi aynı aynı anda götürmeyi planladıklarını, bunun için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti. Turizm için Fırat Nehrinin eşsiz güzelliğinden ve kentin tarihi dokusundan faydalandıklarının altını çizen Pınarbaşı, sanayi için de bölgede birçok imkan bulunduğunu kaydetti. Pınarbaşı, “Nitekim son olarak Başbakanımız Binali Yıldırım’ın Diyarbakır’da açıklamış olduğu destek paketi, Doğu ve Güneydoğu’ya, kalkınmada öncelikli bölgelere ivme kazandırdı. Bizlerin de bunu en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor” dedi.

“Yatırımcının ayağına gidip, ikna ediyoruz”

Devletin teşvikleri açıkladığını, ancak yatırımcının kendiliğinden gelmediğini belirten Pınarbaşı, “Bunun en büyük nedeni terör. Doğu ve Güneydoğu Anadolu denildiğinde en büyük handikap terör. Yatırımcı, ben terörün olduğu bir yerde yatırım düşünmüyorum. Ne kadar cazip olursa olsun diyor. Bunun için biz düşündük ve dedik ki, yatırımcı kendiliğinden gelmiyorsa, biz yatırımcının ayağına gidelim. Bu konuda ikna edelim. Nitekim sonuçlar da almaya başladık. Beşler Grubu ile görüşmeler yapıldı, ikna oldular ve burada 60 dönüm yer aldılar. Nizip’te faaliyet gösteren ve yine Beşler Grubu çatısı altındaki Ülfet de sağ olsun ricamızı kırmadı. Ülfet için de OSB’den 30 dönüm yer aldılar. Bunlar ciddi yatırımlar, istihdamı artıracak yatırımlar. Başka firmalarla da görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Belediye başkanının, makamında oturup insanların gelmesini beklememesi gerektiğini ifade eden Pınarbaşı,“ İnsanlara gidip olayı anlatacaksınız, ikna edeceksiniz. Yatırımcının en büyük handikabı terör. Bizler terörün Birecik’te, Şanlıurfa’da minimum seviyede olduğunu ve hatta Birecik’te hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacaklarını kendilerine anlatıyoruz“ ifadelerini kullandı.

“6-7 bin kişiye iş kapısı açılacak”

OSB devreye girdiğinde 6-7 bin civarında yeni istihdam alanı doğacağını vurgulayan Pınarbaşı, “Bizim bu bölgede bir çalışanın 10 kişiye baktığı düşünüldüğünde 60 bin nüfus ediyor. Ben bunu iddia ediyorum, 2 yıl sonra bu OSB devreye girdiği zaman 200 bin nüfuslu bir Birecik’le karşı karşıya olacağız” dedi.

“OSB’ye hitap edecek 4 bin konut yapıyoruz”

Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, OSB’ye yatırımcı davet ederken alt yapıyı da düşünmek mecburiyetinde olduklarına işaret ederek, “Biz OSB’ye yakın bir bölgede 4 bin konut yapımı için TOKİ ile anlaştık, tüm işlemleri bitti. Büyük bir ihtimalle yıl sonunda temeli atılacak. Oradaki 4 bin konut OSB’ye hitap edecek. Orada oturan insanlar kendilerine daha yakın bir yerde ev sahibi olmuş olacaklar. Siz OSB’yi kurdunuz, insanların oturabileceği evi de organize etmezseniz işçiler ya Nizip’ten ya Gaziantep’ten gidip gelecek. Bu işçilerin çoğu rantabl olmadığı için de bir süre sonra çekip gidecek. Bizim burada amacımız şehri geliştirmek, devletin imkanlarından şehrimizi faydalandırmak. Sanayi bu şehirde oluştuğu zaman Birecik büyük bir güç olacak. İşsizliğin ABD’de dahi büyük sıkıntılar oluşturduğu bir dönemde böyle istihdam alanlarının açılması bu ülkenin önünü açacak” dedi.

“Yatırım için en ideal bölge”

Birecik’in yatırım için en ideal bölge olduğuna dikkati çeken Pınarbaşı, “Çünkü işçilik ucuz, enerji ucuz. Vergi indirimlerinden, SGK indirimlerinden faydalanabiliyorsunuz. Birecik’te bugün bir işçiye mesela 250 lira sigorta yatırıyorsanız, Gaziantep’te 600 lira ödüyorsunuz. Bin kişi çalıştırdığınızı düşünün aradaki fark korkunç. Aldığınız kredilerin faiz oranı sıfır denecek seviyelerde. Devletin son imkanları ile bütün işletmenin yatırımlarını devlet karşılıyor. Anahtar teslimi fabrika kuruyor devlet. Devlet böyle bir imkanı insanların ayağına getiriyorsa bunları yapmamak mümkün değil” diye konuştu.

“Bizim görevimiz yatırımcıyı ikna etmek”

Sanayi yatırımlarının bölgeyi zenginleştireceğini belirten Pınarbaşı, “Devlet kendi fabrika kuracağına fabrikayı çalıştıracak vatandaşa kurduruyor ve her türlü katkıyı veriyor. Mantalite şu, özel şahısların çalıştırdığı fabrikalar para kazanıyor, devlet kanalıyla yapılanların hepsi zarar ediyor. Bu geçmişte de böyle oldu. Bizim burada devletçilikten kurtulmamız lazım. Desteği vereceksin, indirimleri vereceksin, vatandaşa diyeceksin ki git işletmeni çalıştır. Devletten istenen bir tek güvenliği sağlaması. İşletmeci orada güvenliğin sağlandığını görürse Türkiye yatırımcı için cennet. Belediye başkanı olarak bizim görevimiz yatırımcıyı ikna etmek, yatırımcıyı bu bölgeye çekmek. Bu fabrikaların bacaları tüttüğü zaman burada ne işsizlik kalır ne terör kalır ne de insanların devlete karşı kindar bakışı kalır” şeklinde konuştu.