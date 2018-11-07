Doktoru darp eden şahsın 15 yıl hapsi istendi

Şanlıurfa'da acil servise götürdüğü çocuğuna bakmadığı iddiasıyla doktorun başına parke taşı ile vurarak yaralayan Abdulkadir K. hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Edinilen bilgiye göre, 17 Temmuz 2018 tarihinde Şanlıurfa'da yüksek ateş şikayetiyle çocuğu N.K.'yi götürdüğü Harran Üniversitesi Çocuk Acil Servisinde çocuğuna bakmadığı iddiasıyla Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın başına parke taşı ile vurarak yaralayan Abdülkadir K. hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırladı. Tutuklu yargılanan Abdulkadir K. hakkında kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İlk duruşmanın ise 5 ay sonra gerçekleştirileceği belirtildi.

Abdulkadir K.'nın resmi nikahlı eşi Fadime K. ile dini nikahlı eşi Ayşe Ç., 15 yıla kadar hapis istemine tepki gösterdi.

Olay, 17 Temmuz 2018 akşamı saat 22.30 sıralarında Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisinde yaşandı. İddiaya göre, Abdulkadir K., yüksek ateş şikayetiyle çocuğunu acil servise götürdü. Sağlık çalışanları, çocuğun ateşini düşürmek için müdahale etti. Doktorların çocuğuyla yeteri kadar ilgilenmediğini iddia eden Abdulkadir K. ile Dr. Bahattin Ahmet Yalçın arasında tartışma yaşandı. Bu sırada eline parke taşı alan Abdulkadir K., taşın keskin ucuyla doktorun başına vurdu. Arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan doktor ameliyatın ardından yoğun bakıma götürülürken saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.