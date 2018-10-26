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Dolmuş durağındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde dolmuş durağında bırakılan sırt çantası fünye ile patlatıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dolmuş durağında bırakılan sırt çantası fünye ile patlatıldı.


Viranşehir ilçesi E 90 karayolundaki dolmuş durağında sahipsiz bir sırt çantasını fark eden vatandaş durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, olay yerinde güvenlik şeridi çekti. Kısa süreliğine trafiğe kapatılan yolda bomba imha ekipleri incelme yaptı. Ekipler, incelemenin ardından şüpheli çantayı fünye ile patlattı. İçerisinden kıyafetler çıkan çanta polis merkezine götürüldü.


Polis çantanın sahibini belirlemeye çalışıyor.

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